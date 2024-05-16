Путин начал переговоры с Си Цзиньпином в Китае в узком составе

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, пишет РИА Новости. Начались переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в узком составе.

Китайский лидер ждал своего российского коллегу, который приехал на отечественном лимузине «Аурус». Затем главы государств приветствовали делегации и поднялись на специально сооруженный помост с тентом. Оркестр в соответствии с протоколом исполнил гимны Китая и России. После окончания церемонии Путин и Си Цзиньпин по красной ковровой дорожке прошли внутрь Дома народных собраний, где сделали совместное официальное фото.

Путин будет находиться в Китае 16–17 мая. Ожидается, что он побывает в Пекине и Харбине. Российский президент встретится с китайским коллегой в узком и расширенном составах делегации. В нее вошли пять вице-премьеров, руководители различных ведомств, госкомпаний и руководство 20 российских регионов. На переговорах будут обсуждать экономические связи двух стран, острые региональные и политические вопросы.

После этого Путин поедет в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Запланированы встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, а также общение с журналистами кремлевского пула.