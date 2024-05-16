Путин прибыл с государственным визитом в Китай Путин начал первый после переизбрания визит в Китай

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин, сообщила пресс-служба Кремля. Это его первый зарубежный визит после переизбрания и инаугурации. Китай выбран не случайно, в прошлом году глава страны Си Цзиньпин после вступления в должность первый визит совершил в Россию.

Ожидается, что Путин побывает в Пекине и Харбине. Он встретится с китайским коллегой в узком и расширенном составах делегации. В нее вошли пять вице-премьеров, руководители различных ведомств, госкомпаний и руководство 20 российских регионов. На переговорах будут обсуждать экономические связи двух стран, острые региональные и политические вопросы.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что самой важной будет встреча в неформальной обстановке за закрытыми дверями в формате «один плюс четыре». Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине.

После этого Путин поедет в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Запланированы встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета, а также общение с журналистами кремлевского пула.

Поездка Владимира Путина после его инаугурации в Китай станет сигналом остальному миру о приоритетности отношений и сотрудничестве двух стран, заявил ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. По его словам, такую поездку также можно назвать жестом вежливости в отношении близкого соседа.