Сенатор Денисов раскрыл смысл поездки Путина в Китай Сенатор Денисов: поездка президента РФ в Китай является сигналом остальному миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Поездка президента Владимира Путина после его инаугурации в Китай является сигналом остальному миру о приоритетности отношений и сотрудничества стран, рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. По его словам, такую поездку также можно назвать жестом вежливости в отношении близкого соседа.

И Россия для Китая, и Китай для России в наше непростое время являются важными стратегическими партнерами, и такой жест — первый визит после инаугурации — это еще и своего рода сигнал о приоритетности отношений с великим восточным соседом, — объяснил сенатор.

Денисов отметил, что первый визит главы государства после его инаугурации называется государственным, поэтому считается особым. В ходе встречи лидеров стран будут обсуждаться состояние мировой экономики, а также украинский конфликт, палестино-израильское противостояние и другие международные военно-политические вопросы.

США могут попытаться дестабилизировать сотрудничество России и Китая, однако такие попытки не могут увенчаться успехом, добавил сенатор. Отношения соседских стран вышли на стадию всеобъемлющего развития, что приносит пользу обеим сторонам, подытожил Денисов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что всегда с большим интересом открывает для себя что-то новое об уникальных и самобытных традициях Китая. Он признался, что знаком с боевыми искусствами страны и питает уважение к философии государства.