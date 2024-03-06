Путин озаботился проблемой дорогого отдыха для россиян Путин призвал разобраться с высокими ценами на отдых в России для граждан страны

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Необходимо, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать на родине по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии юга России и Приазовья, которое глава государства провел в режиме видеоконференции. Для решения соответствующего вопроса нужно расширить возможности железных дорог, а также уделить особое внимание отделению пассажирских перевозок от грузовых.

Необходимо, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, — заявил Путин.

Президент также призвал подумать над вопросом расширения пропускной способности железной дороги в сторону Черного и Азовского морей. Отдельно глава государства упомянул необходимость обновления общественного транспорта в Сочи.

Ранее сообщалось, что интерес российских туристов к курортам Саудовской Аравии значительно вырос, турпоток в это государство по сравнению с 2022 годам увеличился в два раза. Страну на Аравийском полуострове посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину.