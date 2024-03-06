Российские туристы стали чаще посещать Саудовскую Аравию РБК: туристы из России стали в два раза чаще отдыхать в Саудовской Аравии

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Интерес российских туристов к курортам Саудовской Аравии значительно вырос, турпоток в это государство по сравнению с 2022 годам увеличился в два раза, передает РБК со ссылкой на директора управления по туризму Саудовской Аравии Фахда Хамидаддина. По его словам, страну на Аравийском полуострове посещают не только с целью отдыха, но и по религиозным соображениям — для паломничества в Мекку и Медину.

Хамидаддин уточнил, что в 2023 году россияне совершили в арабское королевство 106 тысяч поездок — в два раза больше, чем годом ранее. В 2022 году число таких поездок составляло 55 тысяч. Для привлечения иностранных туристов государство работает с местными партнерами. В России, например, королевство сотрудничает с «Яндексом», добавил он.

Хамидаддин подчеркнул, что страна инициировала множество проектов в туристической отрасли, в число которых входит Neom, предусматривающий строительство новых «городов будущего» в пустыне, которые будут обеспечиваться за счет 100% возобновляемых источников энергии. Также он упомянул Red Sea Project — новый люксовый курорт, который появится на 22 островах Красного моря.

Ранее посольство России в Шри-Ланке попросило граждан РФ подумать о возвращении на родину в связи с домогательствами до туристок в ночь с 14 на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве. Конфликт, как подчеркивает посольство, стал не первым, произошедшим в этом отеле.