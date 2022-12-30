Путин отменил временные рамки продажи доли Shell в «Сахалине-2»

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым изменяются обязательные сроки продажи правительством доли Shell в проекте «Сахалин-2». Согласно решению главы государства, отменяется требование о передаче активов в течение четырех месяцев, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Доля в уставном капитале общества, передача которой <...> не была осуществлена акционеру компании, подлежит оценке и продаже правительством Российской Федерации. Продажа такой доли осуществляется в установленном правительством Российской Федерации порядке российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, определенным этим порядком, — говорится в документе.

Ранее в указе говорилось о том, что правительство должно оценить и продать долю в течение четырех месяцев со дня принятия решения об отказе ее передать.

Компания Shell отказалась выполнять указ Путина от 30 июня о реорганизации проекта «Сахалин-2». Вместо зарегистрированной на Багамских островах структуры была создана новая российская организация.

Москва дала акционерам проекта месяц, чтобы согласиться с условиями РФ и подтвердить свое участие. Shell решила списать свою долю в 27,5% в проекте «Сахалин-2» размером $1,6 млрд, эти активы перешли в собственность «Газпрома».

Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что нефтегазодобывающий проект «Сахалин-2» на 15% перевыполняет план по добыче после ухода британско-нидерландской компании. Он добавил, что на «Сахалине-1», который возглавила дочерняя структура «Роснефти», возобновилась добыча нефти после полугодового простоя. По словам Лимаренко, отгрузки начались в ноябре.