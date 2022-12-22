Путин ограничил обязательства «Газпрома» перед иностранными компаниями Путин запретил «Газпрому» покупать газ у СП с Wintershall Dea дороже регулируемой цены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается покупать газ у совместного предприятия Wintershall Dea и OMV дороже тех ценовых ограничений, которые установит правительство. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ограничения действуют до 1 октября 2023 года.

Запрещается исполнение «Газпромом» и его аффилированными лицами обязательств перед иностранными лицами, связанными со странами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, — говорится в документе.

Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения. Предельная цена для покупки газа и газового конденсата с этих месторождений будет установлена правительством России в течение 10 дней.

В документе отдельно отмечается, что регулирование, установленное настоящим указом, не распространяется на обязательства по сделкам, совершенным на организованных торгах.

Ранее итальянская энергетическая компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок топлива. Позже представители «Газпрома» заявили, что не могут осуществить поставки газа на территорию Италии. В «Газпроме» аргументировали остановку поставок тем, что топливо сейчас невозможно транспортировать через Австрию.

До этого три немецкие компании — VNG, RWE и Uniper, а также венгерская MVM, французская Engie, итальянская Eni, австрийская OMV, чешская ČEZ, словацкая SPP и словенская Geoplin открыли счета в Газпромбанке. Представители компаний отметили, что платят за газ таким образом, что не нарушают введенные ЕС санкции и одновременно выполняют условия по контракту с «Газпромом». В ЕК пояснили, что открытие счета не нарушает санкционный режим, если оплата происходит в евро, а потом конвертируется в рубли банком.