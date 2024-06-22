Путин ограничил использование плавающей процентной ставки Путин подписал указ об ограничении плавающей процентной ставки

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, предполагающий использование плавающей процентной ставки по кредитам. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, сумма займа будет зависеть от среднемесячной номинальной зарплаты по всей России.

Для ипотеки минимальная сумма кредита будет строиться из 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — из 1000. Срок кредита не должен превышать 20 лет. Процентную ставку для ипотеки не могут увеличивать больше чем на треть.

Что касается потребительских кредитов, то минимальная сумма их установлена в размере 1000 среднемесячных зарплат. Ограничений по ставке и кредитам нет. Закон вступит в силу 1 сентября нынешнего года.

Ранее пресс-служба «Сбера» сообщила, что банк прекратит прием заявок, а также запись на заключение сделок по ипотеке с господдержкой с 21 июня. Представители организации также заверили, что операции по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, будут завершены в полном объеме.

До этого эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что отмена льготной ипотеки может повлечь за собой снижение стоимости жилья. В то же время он призвал не рассчитывать на резкий обвал, так как ажиотаж на рынке пока достаточно большой. По его словам, возможна корректировка цен на 10%, после чего пойдет восстановление, так как недвижимость всегда дорожает.