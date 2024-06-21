«Сбер» прекращает прием заявок по ипотеке с господдержкой

«Сбер» прекратит прием заявок, а также запись на заключение сделок по ипотеке с господдержкой с 21 июня, сообщили в пресс-службе банка. Представители организации также заверили, что операции по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, будут завершены в полном объеме.

С 21 июня закрывается прием заявок и запись на сделку. Как и по IT- ипотеке, по кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня, — сообщили в банке.

Решение «Сбер» объясняет повышенным интересом к ипотеке с господдержкой, что, в свою очередь, связано с притоком клиентов из других банков. Как следствие, выделенный лимит был досрочно исчерпан. Ранее предполагалось, что программу свернут 1 июля.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявлял, что отмена льготной ипотеки может повлечь снижение стоимости жилья. В то же время он призвал не рассчитывать на резкий обвал, так как ажиотаж на рынке пока что достаточно большой. По его словам, возможна корректировка цен на 10%, после чего пойдет восстановление, так как недвижимость всегда дорожает.