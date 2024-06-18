Брокер объяснил, как отмена льготной ипотеки скажется на стоимости жилья Брокер Ракута: после отмены льготной ипотеки стоимость жилья может упасть на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отмены льготной ипотеки стоимость жилья может снизиться на 10%, рассказал в беседе с NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, после этого рынок обязательно восстановится в силу того, что недвижимость дорожает всегда. В целом ожидать резкого падения цен не стоит, считает эксперт.

Начиная с 2022 года рост стоимости квадратного метра в новостройках у нас значительный, и ценник продолжит расти. Возможно, после отмены льготной ипотеки летом будет корректировка в цене, но в пределах 10%. После этого рынок обязательно восстановится, в силу того что первичное жилье дорожает всегда. И предпосылок на то, чтобы резко снизилась цена, — нет, — заявил Ракута.

К настоящему времени тенденция такова, что существенных изменений стоимости жилья не ожидается, добавил эксперт. Ажиотаж на рынке пока что достаточно большой, так как застройщики хотят продать недвижимость до окончания действия льготной ипотеки. Пока что им невыгодно снижать стоимость.

По словам Ракуты, минимальная цена на жилье в настоящий момент составляет 9–10 млн рублей. На это влияет и закон о запрете продавать квартиры менее 23 квадратных метров, уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки для тех семей, которые живут или хотят поселиться в малых городах. По его словам, льготный кредит под 6% будет предоставляться вне зависимости от возраста детей.