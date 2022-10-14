Путин оценил роль Эрдогана в вопросе обмена военнопленных Путин заявил, что Россия благодарна Эрдогану за участие в обмене военнопленными

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично включался в работу по обмену пленными на Украине, за что Россия ему благодарна, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что Эрдоган был активным участников организации вывоза зерна с Украины.

Президент Турции уже сыграл заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе с обменами, он включался лично в эту работу. Как известно, результат есть. Так что за это мы ему тоже благодарны, — сказал глава государства.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва договорились о создании международного газового хаба. Наиболее подходящим местом дня него, как подчеркнул турецкий лидер, является район Фракия в европейской части страны.

13 октября Минобороны России заявило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных. Военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, они будут доставлены в медучреждения ведомства для лечения и реабилитации.