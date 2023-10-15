Путин объяснил, чего хотят избежать страны путем вступления в БРИКС Путин: страны — участницы БРИКС поддерживают идею равных отношений

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Страны, вступающие в БРИКС, руководствуются желанием построить многополярный мир, заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая. Участники объединения не хотят находиться на вторых ролях у «какого-то суверена», подчеркнул российский глава.

Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений, — сказал президент.

Также в интервью политик озвучил главную особенность внешней политики Китая. По его словам, Пекин всегда ищет компромисс в случае разногласий, настроен на сотрудничество и никогда не навязывает своих решений.

Президент добавил, что именно эти принципы отличают предложенный лидером КНР Си Цзиньпином проект «Один пояс — один путь» от многих других, которые пытаются реализовать государства с колониальным прошлым. Ранее Путин назвал «Один пояс — один путь» и сотрудничество двух сторон в рамках идеи основной темой его визита в Китай. Москва, по словам политика, заинтересована в развитии инициативы большого евразийского партнерства, поэтому планирует и дальше работать с Пекином.