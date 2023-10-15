Путин указал на главное отличие Китая от стран с «колониальным наследием» Путин: политика Китая построена на поиске компромиссов

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Китай строит взаимодействие с другими странами на поиске компромиссов, в отличие от стран с «тяжелым колониальным наследием», заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая. Если возникают какие-то разногласия, то всегда находится решение, которое устраивает всех, подчеркнул российский глава.

Это для сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина является особенностью в выстраивании отношений с другими. Никто никому ничего не навязывает, не заставляет. Только предоставляет возможность, — отметил Путин.

Президент добавил, что именно это отличает предложенный председателем Китая проект «Один пояс — один путь» от многих других, которые пытаются реализовать страны с колониальным прошлым. Ранее Путин назвал «Один пояс — один путь» и сотрудничество двух сторон в рамках идеи основной темой его визита в Китай. Москва, по словам политика, заинтересована в развитии инициативы большого евразийского партнерства, и в последние годы этот процесс успешно развивается.

Как ранее сообщала пресс-служба МИД Китая, третий форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине 17 и 18 октября. Лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия.