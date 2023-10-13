Путин назвал главную тему визита в Китай Путин назвал обсуждение идеи «Один пояс — один путь» главной темой визита в КНР

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что основной темой его визита в Китай станет сотрудничество двух сторон в рамках идеи лидера КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь». По словам главы государства, которые приводит сайт Кремля, ожидается большое мероприятие.

Поездка в Китайскую Народную Республику давно обсуждалась, анонсировалась уже. Основная тема — это сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу обсуждения его идеи «Один пояс — один путь». Большое мероприятие, — объяснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в последние годы этот процесс активно и успешно развивается. Москва, по словам Путина, заинтересована в развитии инициативы большого евразийского партнерства.

И Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы мы развивали нашу инициативу большого евразийского партнерства, евразийского союза. Все это вместе с китайскими нашими друзьями увязывали в одно целое для достижения общих целей развития, — добавил он.

Как ранее сообщала пресс-служба МИД Китая, третий форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине 17 и 18 октября. Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия. Мероприятие также посетит президент Сербии Александр Вучич.