Путин обсудит с Лукашенко строительство ВСМ между Москвой и Минском

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости. По словам главы государства, минское направление очень востребовано среди россиян.

Надо бы проработать этот вопрос (о создании высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой. — NEWS.ru) с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю, — заявил Путин.

Президент России также подчеркнул, что создание высокоскоростной магистрали имеет важное значение для Союзного Государства. По его словам, страны союза активно развивают строительство.

Владимир Путин принял участие в церемонии запуска третьего диаметра МЦД. В ходе своего выступления на мероприятии, глава государства предложил связать Москву и Санкт-Петербург высокоскоростной магистралью. По словам главы государства, после выполнения первого этапа работ, необходимо также провести такие магистрали в Нижний Новгород, Воронеж и Казань.

МЦД-3 — сквозной маршрут Ленинградско-Казанского диаметра. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, его запуск позволит сделать наземное метро еще более доступным для 3,5 млн человек.