Путин не исключил переход к системе прогрессивного налогообложения Путин: общество положительно воспримет переход к прогрессивному налогообложению

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Владимир Путин

Россияне воспримут абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву и РИА Новости. По его словам, сторонники плоской шкалы сейчас считают, что в целом страна готова к избирательному налогообложению.

Да, по сути прогрессивный налог. <...> Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что бизнес просит от властей определиться с системой налогообложения, сделать ее стабильной и впредь ее не трогать. Правительство должно этим заняться в ближайшее время и вместе с депутатами представить свои инициативы, добавил он.

В конце февраля глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что законодательные инициативы по дифференциации налогообложения в России будут прорабатываться в 2024 году. Он добавил, что соответствующие предложения представят правительству на обсуждение в 2024 году. Министр выразил уверенность, что решения для успешного воплощения всех инициатив будут найдены.

Ранее Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных организаций, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Он подчеркнул, что для таких компаний не должно быть никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды.