Минфин начнет работу над справедливым налогооблажением Силуанов: Минфин разработает инициативы по дифференциации налогообложения

Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения в России будут прорабатываться в 2024 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов. В эфире телеканала «Россия 1» министр напомнил, что о более справедливом налогообложении заявил президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

О чем говорил президент? О том, что необходимо сделать более справедливое налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями, есть законодательные инициативы по этому вопросу. Будем работать и с бизнесом, — уточнил Силуанов.

Министр финансов добавил, что соответствующие предложения представят правительству на обсуждение в 2024 году. Силуанов выразил уверенность, что решения для успешного воплощения всех инициатив будут найдены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государству необходимо перейти к более справедливому распределению налогового бремени и перейти к дифференцированной системе налогообложения. В ходе своего выступления с посланием Федеральному собранию он подчеркнул, что налоговая нагрузка на семьи россиян должна быть снижена. Этого можно добиться не только благодаря введению новой системы, но и за счет вычетов.