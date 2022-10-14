Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о действиях России на Кавказе

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин назвал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует карабахский конфликт для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, некорректными и неприемлемыми. По словам главы страны, Россия всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе карабахский.

Вместе с тем я с удивлением прочитал комментарии президента Франции по поводу результатов встречи в Праге 6 октября. Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание хода самого конфликта и отсутствие, судя по всему, информации о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно. Но возможность будет, надо будет ещё с президентом Франции это пообсуждать, — сказал Путин.

Ранее высказывания французского лидера осудила представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, заявления Макрона являются вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Она также считает, что подобные «абсурдные» высказывания главы Франции подчеркивают незаинтересованность Парижа в установлении мира в регионе.

Макрон в эфире телеканала France 2 обвинил Россию в дестабилизации Южного Кавказа, а Азербайджан — в «оккупации» своих территорий в Карабахском экономическом районе.