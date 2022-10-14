Путин назвал ошибкой выполнение ФРГ обязательств по НАТО себе в ущерб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, назвал ошибкой решение властей Германии выполнять обязательства по НАТО в ущерб собственным интересам. По его словам, это имеет негативные экономические последствия, как для немецкой экономики, так и для Евросоюза в целом.

Судя по всему поставлены союзнические какие-то обязательства, в данном случае федеративной республики в рамках Североатлантического альянса. Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка, — сказал президент.

Он добавил, что власти ФРГ должны сами сделать выбор — выполнять союзнические обязательства или обеспечение интересов своего собственного народа.

Также в ходе пресс-конференции Путин сообщил, что Москва не ставит перед собой задачу уничтожения Украины. Глава государства добавил, что в настоящее время нет и необходимости в массированных ударах.

Кроме того президент напомнил, что Москва открыта к переговорам с Киевом. В то же время он отметил, что у Украины пропало желание вести переговоры после того, как от ее столицы отошли российские войска.