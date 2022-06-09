Путин назвал ограничения в микроэлектронике «одним из главных ударов» по РФ

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Микроэлектроника

Санкции Запада, направленные на импорт микроэлектроники, стали «одним из главных ударов» по России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными. Он утверждает, что российское правительство испытывает трудности с запуском промышленности в данной сфере. Путин подчеркнул, что Россия перестала производить собственные электронные компоненты, «благополучно закупая за дешево» технологии из других стран.

У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность, это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора вот этих ограничительных мер, ну, собственно, так было всегда, еще с петровских времен, — заявил Путин.

По мнению Путина, санкции США и ЕС станут толчком к развитию собственных инженерных школ, которые в том числе будут заниматься производством продукции в сфере микроэлектроники.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил, что веденное Россией ограничение на экспорт инертных газов в недружественные страны усилит положение страны на мировом рынке микроэлектроники. К таким газам относятся, в частности, аргон и гелий, которые используются при производстве полупроводников.