Путин наградил экипаж самолета после успешной вынужденной посадки

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденами мужества двух сотрудников Специального летного отряда (СЛО) «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Руслана Ковалева и Максима Чумпилова, передает ТАСС. Ранее они успешно совершили вынужденную посадку в Чите, пока на борту находились сопровождавшие во время поездки премьер-министра Михаила Мишустина журналисты и сотрудники некоторых ведомств.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Ковалева Руслана Андреевича <...>, Чумпилова Максима Анатольевича, — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

По данным агентства, этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.

В августе самолет с журналистами пула премьер-министра России Михаила Мишустина, а также представителями пресс-службы правительства и некоторыми членами официальной делегации вернулся в аэропорт Читы сразу после взлета. Отмечается, что причиной экстренной посадки стало попадание в двигатель птицы. В результате инцидента никто не пострадал.