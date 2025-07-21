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21 июля 2025 в 14:40

Зарубежным судам станет сложнее зайти в морские порты России

Путин подписал указ об ужесточении правил захода судов из-за рубежа в порты РФ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин издал указ об ужесточении правил захода судов из иностранных портов в российские. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, суда, следующие из зарубежных портов, теперь смогут заходить в российские территориальные воды только после получения специального разрешения. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».

Установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности, — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ, разрешающий получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года. Согласно документу, граждане, постоянно проживающие в указанных республиках, могут подать заявление на выдачу или замену российского паспорта.

До этого глава государства продлил до 2030 года право на отсрочку от призыва для соотечественников из числа старообрядцев, прибывших из-за рубежа на постоянное место жительства на территорию российских субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Документ вступил в силу 26 июня — со дня его подписания президентом.

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