Путин и президент Египта начали переговоры в Петербурге

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент России Владимир Путин начал переговоры со своим коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, пишет РИА Новости. На встрече глава государства отметил особый характер отношений двух стран, а также поблагодарил египетского лидера за участие в саммите Россия — Африка.

Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть в России, в Петербурге. Спасибо, что приняли наше приглашение посетить Россию и принять участие во втором саммите Россия — Африка, — отметил Путин.

В начале встречи президент РФ напомнил, что Фаттах ас-Сиси председательствует в проекте по экономическому развитию Африки, в связи с чем стороны смогут тщательно обсудить этот вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Владимира Путина запланировано множество двусторонних встреч, а также серия многосторонних мероприятий на полях саммита Россия — Африка.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков также отметил, что Путин в ходе проходящего в Санкт-Петербурге саммита отдельно встретится с каждым лидером африканских государств. Помимо президента Египта, Путин проведет переговоры с лидерами Мозамбика, Зимбабве, Уганды, Эритреи, ЦАР, Ливии, Камеруна, Cенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.