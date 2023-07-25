В Кремле рассказали о планах Путина на саммите Россия — Африка Песков сообщил, что Путин на полях саммита Россия — Африка проведет множество встреч

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия — Африка проведет множество двусторонних встреч, а также серию многосторонних мероприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он напомнил, что саммит пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге.

В целом до конца недели чрезвычайно загруженные дни. Это и многосторонние мероприятия в рамках саммита, и двусторонние встречи, коих будет очень-очень много, — отметил представитель Кремля.

О давлении США на африканские страны в преддверии экономического форума Россия — Африка ранее сообщила газета Financial Times. По ее данным, власти Вашингтона пытались настроить их против России и отговорить лидеров государств от посещения саммита в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что участники мирной миссии из Африки рассчитывают на встречу с Путинымв Санкт-Петербурге. Встреча с высокой долей вероятности может состояться 28 июля. В состав мирной миссии войдут представители Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды, а также Южно-Африканской Республики. В настоящее время программа саммита находится на стадии подготовки, подчеркнул Песков.