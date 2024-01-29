В Кремле подтвердили, что Путин посетит Турцию феврале Ушаков: Путин посетит Турцию в феврале и обсудит с Эрдоганом Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию находится на стадии подготовки, подтвердил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, зарубежная поездка состоится в феврале, передает ТАСС.

Да, готовится визит [в Турцию], — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов.

Как рассказал помощник Путина, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тема украинского урегулирования станет одной из ключевых. Кроме того, Ушаков заверил, что Москва готова к мирным обсуждениям с Киевом, однако украинские власти «сами себе запретили такие переговоры».

Ранее РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре писали, что визит Путина в Турцию может состояться в феврале, однако окончательное решение будет зависеть от графика лидеров двух стран. В настоящее время идет согласование встречи по дипломатическим каналам.

Турецкие средства массовой информации тем временем сообщали, что российский президент может прибыть в республику уже 12 февраля. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что дата официального визита в настоящий момент согласуется по дипломатическим каналам.