Названа возможная дата визита Путина в Турцию Türkiye: власти Турции ожидают визит Путина 12 февраля

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Турция ожидает, что президент России Владимир Путин может посетить страну 12 февраля, передает газета Türkiye. По ее данным, до этого, как ожидается, республику посетит иранский лидер Эбрахим Раиси. Его визит, по предварительной информации, запланирован на 24 января.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится принять двух важных гостей. Ожидается, что президент Ирана Ибрагим Раиси, отложивший свой визит из-за теракта в городе Керман, прибудет в Турцию 24 января, а президент России Владимир Путин — 12 февраля, — отметил журналист Синем Эриилмаз.

По информации газеты, в ходе визита Раиси планируется подписание 10 новых соглашений. Дополнительных сведений о будущей встрече Эрдогана и Путина пока не приводится.

Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков уточнил, что даты визитов Владимира Путина в КНДР и Турцию пока не определены. По его словам, эти зарубежные поездки находятся на стадии согласования.

До этого представитель Кремля рассказал, что Владимир Путин в 2024 году планирует совершать зарубежные визиты, однако они намечены не на начало года. По его словам, главной сейчас является внутренняя повестка.

В январе Путин впервые за годы политической карьеры посетил Чукотку. В Анадыре президенту показали тепличный комплекс, где он высоко оценил местный урожай. В поездке его сопровождал Песков, с которым они передвигались на снегоболотоходе «Хищник».