Президент РФ Владимир Путин допустил, что «некоторые категории женщин», отбывающих наказание, можно амнистировать. Заявление российского лидера, которое цитирует официальный сайт Кремля, прозвучало на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы, — отметил президент.
Путин также отметил, что большие наказания за ненасильственные преступления являются «спорными». Российский лидер предложил проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства.
Также президент, комментируя события в Латвии, заявил, что «свинское отношение» к русскому населению других стран будет иметь последствия. По словам российского лидера, такие страны не будут счастливы и непременно столкнутся с аналогичным отношением со стороны собственных граждан.