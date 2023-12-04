Путин допустил амнистию для некоторых групп женщин в местах лишения свободы

Президент РФ Владимир Путин допустил, что «некоторые категории женщин», отбывающих наказание, можно амнистировать. Заявление российского лидера, которое цитирует официальный сайт Кремля, прозвучало на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы, — отметил президент.

Путин также отметил, что большие наказания за ненасильственные преступления являются «спорными». Российский лидер предложил проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства.

Также президент, комментируя события в Латвии, заявил, что «свинское отношение» к русскому населению других стран будет иметь последствия. По словам российского лидера, такие страны не будут счастливы и непременно столкнутся с аналогичным отношением со стороны собственных граждан.