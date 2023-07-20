«Пусть ждут ударов»: в Госдуме оценили будущее немецкого завода на Украине Депутат Госдумы Соболев заявил, что завод компании Rheinmetall на Украине станет законной целью ВС России

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Завод компании Rheinmetall на Украине станет законной целью для Вооруженных сил России, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя NEWS.ru соответствующие слова представителя МИД России Марии Захаровой. По мнению парламентария, страны Запада «на всякий случай надо было предупредить».

Конечно, этот завод станет законной целью, какие могут быть сомнения? Это территория Украины, против которой мы проводим СВО с известной целью. Сейчас после удара по Крымскому мосту мы совершили акт возмездия по портам, а по заводам, которые будут производить военную технику, вне зависимости от того, иностранные они или украинские, поражение будет наноситься однозначно. Так что, пусть ждут ударов, — заявил Соболев.

Он также рассказал, почему была прекращена зерновая сделка. По его словам, сейчас нет ничего украинского — все иностранное, даже зерно принадлежит фактически американским компаниям. Однако корабли, которые отправляют с зерном, везут на Украину оружие и боеприпасы.

Поэтому мы прервали сделку. Ведь именно с этих кораблей были дроны, которые ударили по Крымскому мосту, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Rheinmetallбудет производить вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром». Кроме того, компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе. Гендиректор компании Армин Паппергер рассказал, что предприятие заработает в ближайшие три месяца. Захарова заявила, что предприятие танет законной целью на Украине, если будет построено.