«Пусть горят в адском пламени»: Медведев об угрозе Путина оружием Медведев поддержал слова Путина об отправке оружия в недружественные США регионы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

США и их партнеры должны почувствовать на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина об отправке оружия в регионы, откуда будут нанесены удары по странам, оказывающим Украине военную поддержку. По словам Медведева, эти государства будут «гореть в адском пламени». Однако он не стал называть регионы, в которые Россия может поставить оружие.

Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. <...> И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву», — написал Медведев.

Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. По его словам, у России есть такое право.

Ранее стало известно, что правительство США может анонсировать выделение нового пакета военной помощи Украине уже на этой неделе. Размер поставки оценивается в $225 млн.