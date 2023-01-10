Пушков объяснил обращение Польши к США из-за репараций Пушков: обращение Польши к США из-за репараций говорит о нарушении мирового баланса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Просьба Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны свидетельствует о нарушении мирового баланса, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его мнению, мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Варшава находится в первых рядах зачинщиков этого процесса.

Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещение ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт — верный признак нарушения равновесия мировой системы, и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос, — подчеркнул Пушков.

Польша требует от ФРГ возмещения материальных и нематериальных убытков, причиненных в годы Второй мировой войны, в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Кроме того, Варшава настаивает на возвращении разграбленных Германией в 1939–1945 годы активов польских госбанков. С просьбой о помощи в получении репараций польские власти обратились в ООН.

4 января Германия официально отклонила требования Польши. Берлин направил Варшаве дипломатическую ноту с отказом вести переговоры на данную тему. Однако польская сторона не намерена отступать. В МИД страны заявили, что продолжат работу над вопросом и рано или поздно ФРГ будет вынуждена изменить свою точку зрения.