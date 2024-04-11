«Простой блеф»: депутат о планах Зеленского разрушить Крымский мост Депутат Чепа усомнился в возможностях ВСУ разрушить Крымский мост

Планы президента Украины Владимира Зеленского разрушить Крымский мост являются «простым блефом», заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с Lenta.ru парламентарий усомнился в возможностях ВСУ совершить подобную атаку. По его словам, в России «прекрасно видят ситуацию» в зоне специальной военной операции.

Я думаю, что это простой блеф, за которым ничего не стоит и не может стоять. Мы прекрасно видим ситуацию, и Украина проигрывает, — пояснил Чепа.

Как подчеркнул депутат, слышать «глупые заявления с военной точки зрения» приходится постоянно. Он напомнил, что Украина с 2022 года обещает совершить контрнаступление, но это до сих пор не привело Киев ни к каким результатам.

Контрнаступление и разрушение моста — это абсолютно разные вещи с военной точки зрения. О контрнаступлении мы слышим с 2022 года, но оно так и не прошло. То Зеленский говорит о невозможности этого наступления, то говорит о его начале — это все очень странно, — отметил парламентарий.

Зеленский ранее заявил, что Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста. По его словам, на полуострове есть и другие объекты, которые представляют интерес для ВСУ.