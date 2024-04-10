Зеленский раскрыл подробности нового контрнаступления Зеленский заявил, что ВСУ работают над планом разрушения Крымского моста

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Киев готовит план нового контрнаступления, включающий в себя разрушение Крымского моста, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. По его словам, на полуострове есть и другие объекты, которые представляют интерес для ВСУ.

Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах, — сказал он.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что Украина в скором времени попросит мира, но на своих условиях, которые вряд ли устроят Россию. Москве нужны гарантии безопасности, однако нынешнее киевское руководство не в состоянии их соблюдать, пояснил он, в то время как власти Украины лишь способны «плодить» различные вариации Минских соглашений, условия которых и ранее не выполнялись.

В феврале экс-заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира», подчеркнула она.