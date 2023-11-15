Захарова обвинила Санду во лжи из-за слов об отношениях с Россией Захарова: Санду лжет, что у России и Молдавии нет тем для разговора

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду говорит неправду, указывая, что общих тем для обсуждения между Москвой и Кишиневым нет, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, РФ выступает за развитие диалога с республикой.

Майя Санду просто врет, она пытается представить все таким образом, что двум странам просто не о чем говорить. Это вранье, у этого нет другого определения, — заявила Захарова.

Захарова, в свою очередь, обвинила главу Молдавии в том, что та «занимается русофобией и подрывом двусторонних отношений». По мнению представителя МИД, Кишинев пренебрегает чаяниями собственных граждан в угоду западным спонсорам.

Ранее Санду заявила, что самую большую угрозу для национальной безопасности Молдавии представляет Россия. Этим она также объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией. Также, по словам молдавского лидера, Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России, и теперь страну нельзя «шантажировать газом». Санду пояснила, что Молдавия сделала запасы и, соответственно, может обеспечить граждан и предприятия природным газом.

Ранее Санду заявила, что у ее страны больше нет общих тем для обсуждения с Россией. По ее словам, причиной стало неуважение Москвой интересов молдавских граждан.