«Продолжает деградировать»: в Совфеде предрекли неизбежный распад Евросоюза Сенатор Цеков заявил о развале Евросоюза в случае лишения Венгрии права голоса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если Венгрию лишат права голоса ради помощи Украине, это будет свидетельствовать о том, что Евросоюз продолжает деградировать и распадаться, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, у ЕС нет никаких перспектив в отдаленном будущем.

Если они лишат Венгрию права голоса, это будет являться подтверждением, что Евросоюз продолжает деградировать и распадаться. После того как Великобритания вышла из ЕС, это был первый симптом, вот это второй. Потом, по всей видимости, будут третий и четвертый. На мой взгляд, у Евросоюза нет никаких перспектив в отдаленном будущем, — сказал Цеков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны Европейского союза изучают возможность лишить Венгрию права голоса для заключения соглашения о финансовой помощи Украине. При этом, по информации издания, многие европейские лидеры настороженно относятся к этой идее. Евросоюз может применить статью 7 договора о ЕС 2007 года, согласно которой страну можно лишить права голоса, если она нарушила европейское законодательство, отмечала газета. Как говорится в материале, венгерскому премьер-министру Виктору Орбану хотят показать «настоящую цену» изоляции внутри Евросоюза, чтобы он изменил свое мнение относительно поддержки Киева.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия отказывается поддерживать выделение средств из бюджета ЕС на помощь Украине, поскольку у организации «нет денег». По его словам, Будапешт будет блокировать все решения, которые подразумевают финансовую поддержку Киева.