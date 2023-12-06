Госдума вернула в школы урок труда как обязательный предмет Володин: ГД приняла закон об обязательном уроке труда в школах

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании в среду сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «Об образовании», заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. В частности, речь идет о введении обязательных уроков труда в начальной и средней школе с 1 сентября 2024 года.

В школы возвращен урок труда как обязательный предмет. Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо, — написал он.

Парламентарии также одобрили инициативу о запрете использования мобильных телефонов и планшетов с сим-картами школьниками на уроках даже в образовательных целях, рассказал Володин. Пользоваться гаджетами можно будет исключительно в экстренных случаях. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее стало известно, что использование мобильных телефонов в школах могут запретить уже в январе 2024 года. В более ранней редакции документа разрешалось использование мобильных телефонов не только в экстренных случаях, но и в образовательных целях. В частности, речь шла о просмотре учебных роликов или документальных фильмов. Но ко второму чтению положения документа были пересмотрены.