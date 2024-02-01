При проектировании российских дорог будут учитывать электросамокаты Депутат Федяев: Минтранс учтет электросамокаты при проектировании дорог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтрансе разработали проект приказа, в соответствии с которым средства индивидуальной мобильности (СИМ) будут учитывать при мониторинге дорожного движения и планировании строительства дорог, сообщает «Парламентская газета». Как рассказал в беседе с изданием первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, возглавляющий рабочую группы палаты по СИМ, инициатива Минтранса — это часть утвержденной дорожной карты по повышению безопасности использования электросамокатов и других подобных средств передвижения.

Как пояснил депутат, дорожная карта, утвержденная в прошлом году, содержит 28 пунктов, описывающих нормативно-правовое регулирование использования этого вида транспорта, а также обязанности и ответственность тех, кто им управляет. В частности, предлагаются соответствующие поправки в ПДД, новые штрафы для самокатчиков, а также определение правил регистрации частных СИМ.

Ранее представитель компании — разработчика комплексов дорожной видеофиксации Сергей Кусов предложил выявлять личности нарушителей на электросамокатах с помощью оснащения уличных камер функцией Face ID. По словам эксперта, также можно внедрить специальные номерные знаки, которые будут закреплены за каждым пользователем этого вида транспорта.