Россия перестала признавать украинские дипломы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено. На портале правовой информации опубликовано официальное сообщение Министерства иностранных дел РФ.

20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года, — говорится в документе.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в ходе расширенного заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Болонская группа приняла соответствующее решение, так как руководители образовательных организаций в России поддержали спецоперацию на Украине.

На горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ тогда сообщили NEWS.ru, что правила приема абитуриентов в российские вузы летом не изменятся, несмотря на исключение университетов из Болонской системы образования.

Сегодня в Минобрнауки России назвали нецелесообразным незамедлительный отказ от Болонской системы образования и полный возврат к специалитету.