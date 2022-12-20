В Минобрнауки назвали нецелесообразным полный возврат к специалитету В Минобрнауки России сочли нецелесообразным полный отказ от Болонской системы и возврат к специалитету

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В Минобрнауки России назвали нецелесообразным незамедлительный отказ от Болонской системы образования и полный возврат к специалитету, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства. Согласно их положениям, обучение в вузах по программе специалитета будет вестись по направлениям медицины, оборонно-промышленного комплекса, культуры, инженерного дела, сельского хозяйства, а возможность обучения в рамках двухуровневой системы — бакалавриат, магистратура — сохранится по гуманитарным, экономическим и другим направлениям, где это соответствует требованиям рынка труда.

Минобрнауки России считает нецелесообразным полный возврат к специалитету и незамедлительный отказ от Болонской системы, — передает агентство.

Там также сказано, что с Болонским процессом связана не только структура образования, но и международные инструменты оценки качества и признания квалификаций, используемых широко на глобальном уровне. В частности, речь идет про европейское приложение к диплому, зачетные единицы и методологию обеспечения качества образования.

24 мая Министерство образования и науки РФ заявило, что Болонская система для России стала уже прожитым этапом. В стране собираются создать новую систему, основанную на собственном опыте и наработках. Ведомство предполагает, что переход будет постепенным.

Отказ от Болонской системы образования не повлияет на процедуру и состав единого государственного экзамена для выпускников школ, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ-2022. По его словам, это не связанные между собой процессы.