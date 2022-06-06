Все российские вузы исключены из Болонской системы Замглавы Минобрнауки Афанасьев: все российские вузы исключили из Болонского процесса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все российские вузы были исключены из Болонского процесса, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в ходе расширенного заседания комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Болонская группа приняла соответствующее решение, так как руководители образовательных организаций в России поддержали спецоперацию на Украине, передает РИА Новости.

Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса, — пояснил Афанасьев.

По его мнению, это «Болонская система из нас вышла, а не мы из нее». Та же участь ждет и все белорусские вузы, отмечается в сообщении.

Ранее зампредседателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что от идеологии Болонской системы в России надо уходить, но не отказываться от нее полностью. По его мнению, резкий отказ от нее привнесет ряд экономических трудностей.

3 июня ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий объявил о том, что руководители российских вузов выступили за изменение системы образования и возврат к специалитету. По его словам, перестраивать университетское образование будут, основываясь на советском опыте.