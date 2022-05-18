Предателей не прощаем: депутат ГД призвал не пускать Овсянникову в Россию Депутат ГД Соловьёв призвал не пускать Овсянникову в Россию: предателей не прощаем

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв в беседе с NEWS.ru отреагировал на новость о том, что бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, выбежавшая в эфир с агитационным плакатом, хочет вернуться на родину. По его словам, журналистке лучше остаться в Германии, потому что россияне не прощают предателей. Он посоветовал женщине остаться в Германии и там зарабатывать деньги на жизнь.

Она не просто в эфире Первого канала вышла с плакатом нет войне, а после этого ещё и записывали ролики на YouTube ролики достаточно негативного содержания, в которых призывала российских граждан выходить на улицы в знак протеста, заявляла, что на Первом канале ей приходилось заниматься пропагандой, обвиняла президента и всю нашу власть в том, что эта развязанная, якобы нами война, имеет только негативное содержание. Зачем нам такие люди, которые не просто набрались, колоссальной наглости, объявить на всю страну свою субъективную точку зрения, так ещё и продолжала поливать всех нас грязью в интернете, вот пусть она там сидит и деньги пусть там зарабатывает. Она однозначно предатель, а предателей мы не прощаем! — заявил Соловьев.

Недавно Овсянникова после долгого молчания вышла на связь и рассказала о жизни после скандала. По её словам, после поступка в эфире новостной передачи, её стали публично критиковать, с Первого канала ей написал только один человек, другие проигнорировали.

Ранее в Берлине проукраинские активисты устроили митинг против того, чтобы устроившая демарш в прямом эфире Первого канала Марина Овсянникова работала в немецком издании Die Welt и освещала развитие событий на Украине.