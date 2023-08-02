Правительство согласно уголовно наказывать уклонистов во время мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва во время мобилизации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в комиссии. Законопроект также касается призыва в военное время.

Авторами поправок стали глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. С такой инициативой они выступили еще осенью прошлого года: предлагалось ввести штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Поправками предлагается дополнить ст. 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»).

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала NEWS.ru, что отцам детей в возрасте до трех лет, а также родителям детей-инвалидов необходимо давать отсрочку от службы в армии. По ее словам, она лично вносила похожие поправки в законопроект об увеличении верхней планки призывного возраста. Однако они так и не были приняты.

Депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева ранее внесли в Госдуму аналогичный законопроект о предоставлении отсрочки от военной службы мужчинам с детьми до трех лет. По их словам, такая инициатива позволит защитить уязвимые семьи от финансовых проблем.