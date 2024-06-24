Правительство поддержало идею о конфискациях за регистрацию нелегалов

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Правительство России одобрило инициативу о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию незаконной миграции, пишет РИА Новости со ссылкой на отзыв кабмина. Наказание за регистрацию нелегалов могут включить в Уголовный кодекс РФ. Сейчас в документе предусмотрены только лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает, — сказано в отзыве.

Авторы инициативы утверждают, что в России растет число преступлений, связанных с незаконной регистрацией мигрантов. Их целью является обогащение, поэтому конфискацию имущества и ценностей нужно распространить и на эти случаи, сказано в пояснительной записке.

Ранее замглавы комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что в России необходимо усилить контроль в сфере миграции. Парламентарий поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки. Он уточнил, что поправки приняли на пленарном заседании пока только в первом чтении.

Депутат Тульской областной думы Александр Балберов ранее заявил, что многодетные семьи мигрантов не должны получать бесплатно землю в стране. По его словам, многие из приезжих даже не знают русского языка, обычаев и традиций России, однако по закону в тульском регионе они имеют право получить земельный участок. Их он назвал «псевдогражданами».