«Псевдограждане»: депутат предложил лишить мигрантов российской земли Тульский депутат Балберов предложил запретить выдавать землю в России мигрантам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетные семьи мигрантов не должны получать бесплатно землю в России, заявил депутат Тульской областной думы Александр Балберов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, многие из приезжих даже не знают русского языка, обычаев и традиций России, однако по закону в тульском регионе они имеют право получить земельный участок. Таких россиян он назвал «псевдогражданами».

30 мая на очередном заседании Тульской областной думы я выступал с законопроектом по оседлости на Тульской земле, чтобы поставить барьер в получении бесплатной земли многодетным мигрантам. Потому что у нас на сегодняшний день по закону любая многодетная семья имеет полное право получить землю бесплатно, — сказал он.

Он напомнил, что в Туле в данное время рассматривается дело о незаконной миграции, по которому проходят начальник миграционной службы, его заместитель и еще несколько человек. Депутат подчеркнул, что благодаря коррупционным схемам свыше 700 мигрантов «получили право находиться на нашей святой русской земле за деньги».

Ранее сообщалось, что бывшему замначальника МВД Тульской области грозит срок 20 лет за создание банды. 50-летнего полковника в отставке Романа Корсакова задержали в мае по делу о незаконной миграции. Всего фигурантов шестеро. Следствие считает, что банда коллег действовала как минимум с 2020 года и успела легализовать более 700 мигрантов.