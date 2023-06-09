Появились кадры уничтожения танка ВСУ вертолетом Ка-52

Фото: МО РФ

Вертолет Ка-52

Минобороны России в Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения украинского танка вместе с экипажем на Южно-Донецком направлении. Российские военные на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 нанесли удар управляемой ракетой.

Экипаж вертолета, обнаружив движущийся танк ВСУ западного производства, нанес удар управляемой ракетой. В результате удара танк уничтожен вместе с экипажем, — говорится в сообщении.

Ранее командир танковой роты рассказал, что российский танк Т-90М «Прорыв» уничтожил группу украинских военных в ЛНР во время замены личного состава на передовых позициях. По его словам, бойцы ВСУ пытались произвести ротацию на ходу, в этот момент российские войска и произвели обстрел. На полное уничтожение украинской группы потребовалось всего три выстрела из танка, добавил военный.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные потеряли контроль над своими позициями при попытке прорвать оборону ВС РФ на Луганском направлении в зоне СВО. По его словам, бойцы Вооруженных сил России успешно контратаковали также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. При этом он подчеркнул, что украинские войска продолжают попытки наступления с целью сдвинуть линию соприкосновения.