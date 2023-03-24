Постпред России оценил отношения с ЮНЕСКО Постпред России при ЮНЕСКО заявил о необходимости деполитизировать работу организации

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ЮНЕСКО необходимы деполитизация и возвращение к традиционной программной деятельности, заявил в интервью ТАСС новый постоянный представитель РФ при организации Ринат Аляутдинов. По его словам, своей главной задачей на этой должности он видит обеспечение преемственности российской линии.

Своей главной задачей вижу необходимость обеспечить преемственность российской линии в ЮНЕСКО, — сказал Аляутдинов.

Кроме того, дипломат намерен продолжить последовательную работу по закреплению в организации имеющихся серьезных достижений в сотрудничестве с Москвой, а также продвигать новые инициативы в области образования, культуры, науки, коммуникации и информации.

Аляутдинов отметил, что у него состоялась встреча с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле. По его словам, диалог был обстоятельным и занял больше времени, чем предусматривал протокол. Постпред отметил, что в ходе беседы было затронуто большое количество вопросов, на часть из которых российская сторона «ожидает скорейшей реакции организации».

Аляутдинов был назначен на должность постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО 12 января. Ранее дипломат возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.