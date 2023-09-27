Постпред РФ Лукашевич: ОБСЕ находится на грани выживания

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ОБСЕ находится на грани выживания, заявил постпред России при организации Александр Лукашевич. По его словам, практика замораживания направлений деятельности, которая была заложена Польшей в прошлом году, сильно ограничила возможности реализации подмандатных задач ОБСЕ, передает ТАСС.

Лукашевич добавил, что председательство Северной Македонии не сделало попыток исправить ситуацию. Оно не стало проводить широкие консультации по сложным вопросам и предлагало решить проблемы вариантами, которые устраивали в первую очередь западные страны.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя слова главы МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) действительно может распасться. Причиной разрушения организации при этом станет не отказ России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2023 году, а действия ОБСЕ в Донбассе. По словам Леонкова, Хаависто мог просто анонсировать, что произойдет с ОБСЕ дальше. Эксперт считает, что Россия в любом случае будет вынуждена выйти из организации, а некоторые европейские страны хотят, чтобы это произошло как можно заметнее.