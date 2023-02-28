«Пообщаться и понять»: правозащитники захотели встретиться с «ЧВК Редан» СПЧ планирует встречу с подростками из неформального движения «Редан»

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Совет по правам человека при президенте РФ планирует встречу с подростками из неформального движения «Редан» и их родителями, сообщил в разговоре с NEWS.ru члена СПЧ Кирилл Кабанов. Он уточнил, что готовится соответствующий запрос к руководству МВД.

Силовые методы не решат эту проблему. К тому же ситуация усугубляется таким опасным явлением, как этнические банды. Мы с ними пообщаемся и хотим понять, что это за подростки. Информация в СМИ очень различна, и нет даже единой позиции по этому поводу. Мы должны узнать правду. Нужно понять системность явления и системность их взглядов, — сказал Кабанов.

Он отметил, что факторов роста агрессии очень много, однако силовые методы не решат эту проблему.

Ранее московские полицейские получили распоряжение отлавливать подростков с приметами «ЧВК Редан». Подобные меры были введены после массовых драк в торговых центрах столицы с участием представителей субкультуры и спортсменов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова взяла под личный контроль ситуацию с движением «Редан». По ее словам, в интернете есть «группы смерти» с похожим названием.