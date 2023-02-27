В ГД взяли под личный контроль ситуацию с движением «Редан» Депутат Лантратова заявила, что взяла под личный контроль ситуацию с движением «Редан»

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Яна Лантратова

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала NEWS.ru, что взяла под личный контроль ситуацию с движением «Редан». Она отметила, что посвященные объединению ресурсы в Сети проявляли активность в определенные промежутки времени. По ее словам, в интернете есть «группы смерти» с похожим названием.

Взяла данный вопрос под личный контроль. Особое внимание требуется от представителей правоохранительных органов. Есть вопросы к датам создания этих групп в соцсетях, резко возросшей активности в определённые периоды, частой и подозрительной смены названия. Вот, например, все обсуждают приписку к названию аббревиатуры ЧВК, тут как раз все объяснимо — скорее всего, хайп. Но почему один из пабликов носит название, схожее с названием группы смерти, более серьёзный вопрос, — подчеркнула Лантратова.

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фуд-корта в столичном ТЦ «Авиапарк». В столичном главке МВД возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

После драки в «Авиапарке» в Сети появились мемы о существовании некой «ЧВК Редан» — группировки, избивающей «офников» и «нерусских». Популяризаторы движения пояснили, что «Редан» задумывался как музыкальный лейбл, который трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter, и никакого отношения к политическим идеологиям, националистическим движениям и частным военным компаниям не имеет.

Позже массовые задержания произошли в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Администратор новосибирского «Редана» заявил о роспуске движения. Он пояснил, что в драках не участвовал никто из новосибирских членов «Редана» и движение не является националистическим, а объединяет фанатов аниме, игры DOTA и других молодежных увлечений.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свою очередь выступила с критикой «Редан» и назвала «анимешников» депрессивно-агрессивными. По ее мнению, значительная часть поклонников японских мультфильмов исповедуют насилие и готовы его применять. Также она обвинила СМИ, Telegram-каналы и блогеров в пропаганде агрессивной культуры, а Росмолодежь — в бездействии.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в разговоре с NEWS.ru назвал «Редан» подростковым недоразумением. Парламентарий отметил, что на законодательном уровне запрещать его придется, если движение приобретет массовый характер и станет угрозой для общества. По мнению депутата, молодые люди объединились «вокруг какого-то бреда».