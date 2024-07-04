Политолог объяснил, зачем ветераны СВО должны идти во власть Политолог Баширов: ветераны СВО во власти необходимы для развития армии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Опыт ветеранов спецоперации, которые примут участие в сентябрьских выборах, позволит более качественно развивать армию, рассказал NEWS.ru политолог Марат Баширов. Он привел в пример центр разработки беспилотных летательных аппаратов на Сахалине, деятельность которого курирует участник СВО. Такие проекты невозможно осуществить без военных, но нужна и административная поддержка.

В учреждении обсуждается новая стратегия использования беспилотников, когда они действуют «роем». За него отвечает ветеран СВО, но требуется и законодательное обоснование для таких центров и их разработок. Поэтому такие люди должны идти во власть, — заявил Баширов.

Политолог предположил, что участники СВО, которые ведут избирательные кампании, испытывают некоторую нехватку опыта, в частности в технических моментах. Но если они будут выдвигаться от партий, то получат поддержку в этих вопросах, а также информационное сопровождение, добавил эксперт.

Ветеранов спецоперации, которые будут избираться в органы власти, может объединить такой лозунг: «Фронта без тыла не бывает». Ведь в гражданской жизни, особенно от лица государства, можно многое сделать, чтобы грамотно поддерживать военнослужащих, — сказал Баширов.

Ранее был подготовлен проект поправок ко второму чтению законопроекта об уточнении механизма установления ежемесячных выплат ветеранам боевых действий. Согласно ему, военнослужащим из числа жителей Донбасса и Новороссии смогут зачесть стаж службы на Украине до вступления новых регионов в состав России. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал соответствующую инициативу.