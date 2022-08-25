Ночным визитам Путина в Кремль нашли объяснение Экс-депутат Марков: ночные визиты Путина в Кремль связаны с решением объявить Украину террористическим государством

Фото: president.gov.ua

Россия в ближайшее время объявит Украину террористическим государством, заявил экс-депутат Госдумы, директор Института политических исследований Сергей Марков в своем Telegram-канале. Он считает, что именно по этой причине кортежи президента России Владимира Путина несколько ночей подряд приезжают в Кремль.

Украинские паблики сейчас в трепете все сообщают, что прямо сейчас Путин приехал в Кремль и это значит, что будут приняты какие то важные решения. Ждут ударов по центру Киева. Подскажем. Украина будет объявлена террористическим государством, — написал политолог.

Ранее предложение о признании Украины террористическим государством внесли в Госдуму депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду».

Глава партии Сергей Миронов считает, что государство должно признаваться террористическим, если оно несет ответственность за взрывы, поджоги или иные опасные для людей действия, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества, а также за призывы к отчуждению части территории России.